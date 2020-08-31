  • BIST
    1085.21
  • Dolar
    7,3523
  • Euro
    8,7788
  • Altın
    465,0160
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de 25 yaşındaki genç ikinci kez koronavirüse yakalandı, yapılan testlerde virüsün genetik dizili ...
Başkan Erdoğan devreye girmişti! Minik Sercan tedavi için İzmir'de
Rusya'dan misilleme! Sınır dışı ettiler
Lübnan'da yeni hükümeti Büyükelçi Mustafa Edib kuracak
Japonya'da gözler yarında!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü
Sudan muhaliflerle tarihi barış anlaşmasına imza attı
Adres sordular, dayak yediler
Rusya'dan Slovakya'ya misilleme! Sınır dışı ettiler
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Yapay zekada 2030 hedefi: 15,7 trilyon dolar
Lazio'dan Ciro Immobile'ye yeni sözleşme
Hindistan ve Çin arasında gerilim tırmanıyor! Ladakh'da provokatif askeri eylemler idiası
12 adet yerli ''KİRPİ'' Somali'ye teslim edildi
Rıza Çalımbay'dan Avrupa açıklaması: Çok kritik maçlar oynayacağız
Samsun'da dehşete düşüren olay!
İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! 3 milyon 576 bin kişi yararlandı
İsrail uçağı BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
Avrasya ülkelerinde koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler
Bakan Kurum'dan geri kazanım sektörüyle ilgili önemli açıklama
Tayvan'a gitti, Çin'i çıldırttı
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Jens Petter Hauge transferi bu hafta netleşiyor
Ankara Valiliği'nden kamuda esnek çalışma saatlerine düzenleme
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:03:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:19:00

Hindistan ve Çin arasında gerilim tırmanıyor! Ladakh'da provokatif askeri eylemler idiası

Kaynak: IHA

ABONE OL

Hindistan gerilime neden olan Ladakh bölgesi Pangong Tso Gölü'nün güney kıyısında Çin birliklerini, "provokatif" askeri eylemlerde bulunmakla suçladı

Hindistan-Çin sınırı arasında Himalayalar’da bulunan tartışmalı sınır bölgesi olan Ladakh’da Haziran ayının ardından bu yana gerilim yeniden tırmandı. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin askerlerinin Ladakh’taki statükoyu değiştirmek için "provokatif askeri eylemler" gerçekleştirdiği ifade edildi. Çin’in 29 Ağustos gecesi Pangong Tso Gölünün güney kıyısındaki faaliyetlerinin ardından Hint askerlerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Konumlarımızı güçlendirmek ve Çin’in sahadaki gerçekleri tek taraflı olarak değiştirme niyetini engellemek için önlemler aldık" ifadelerini kullanıldı. Hindistan’ın barış görüşmelerine bağlı olduğu, ancak toprak bütünlüğünün korunması konusunda da aynı şekilde kararlı olunduğu vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sınırdaki bölgede Çin askerlerinin "kontrol hattını asla geçmediği" ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, her iki tarafın da sahadaki durumla ilgili iletişim halinde olduğunu aktardı.

Öte yandan, Ladakh bölgesinde 15 Haziran’da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri ölmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER