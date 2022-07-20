Hindistan'da Rus gemisi alıkonuldu

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20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:01:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:01:00

Hindistan, Rus kargo gemisini alıkoydu

Kaynak: AA

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Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Kerala eyaletindeki Koçi şehrinde bulunan Cochin limanında Rus kargo gemisinin alıkonulmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçti.

ANI News'in haberine göre, Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, Hindistan Dışişleri Bakanlığına olayın koşullarının açıklanması için resmi bir talep gönderdi. Bakanlıktan ayrıca Rus gemi sahiplerinin ve mürettebatının haklarının koşulsuz gözetilmesini sağlamasını istedik." ifadesine yer verildi.

Alıkonma eyleminin, Estonyalı kıyı hizmeti şirketi Bunker Partner OU'nun gemi sahiplerinin bir borcu bulunduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Hint Donanması için silah taşıdığı aktarılan geminin yükünün boşaltıldığı bildirildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Davayla ilgisi olmadığı için mahkemenin yükün boşaltılmasına izin verdiğini belirtmek isteriz." denildi.

Kerala Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sathish Ninan, dün, liman yetkililerine Rus kargo gemisinin Estonya şirketine yakıt parası ödemediği için alıkonulması emrini verdi. Mahkeme kararında, "Dilekçe sahibine ödenmesi gereken miktar yatırılıncaya veya gemi sahibi mahkemeyi tatmin edecek miktarda teminat verene kadar gemi alıkonulmalıdır." denildi.

Etiketler : Yeni Delhi Büyükelçiliği Hint Donanması Sathish Ninan
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