Hindistan Parlamentosunda Cammu Keşmir'in sesini duyuracak kimse kalmadı

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin liderlerinden Ghulam Nabi Azad da dahil olmak üzere bölgeyi temsil eden dört milletvekilinin emekliliği nedeniyle koltukları boş kalıyor.

Emekli olan milletvekillerinden Nazir Ahmed Laway, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda Cammu Keşmir bölgesinin yeniden yapılandırılmasını ve bölgede yeniden seçilmiş bir meclisin oluşmasını umduğunu söyledi.

Ghulam Nabi Azad ise açıklamasında, meclis ve yerel temsilcilerin yokluğunda, Keşmir'den Delhi'ye gelen ve bu bölgeler arasında nüfuzunu kullanmasını isteyen çok sayıda heyeti kabul ettiğini belirterek, "Bölge son 2,5 yıldır bir meclise sahip değil. Eğer herhangi bir seçilmiş yerel temsilci olsaydı, bu kişiler şikayetleri için ona giderdi. Bir sürü para harcayarak Delhi'ye kadar beni görmek için gelmezlerdi." dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise şu sıralar, eski Yüksek Mahkeme yargıcı Ranjana Desai başkanlığındaki bir tespit komisyonunun, eyalet meclisindeki koltuk sayısını artırmak için seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden çizmeye çalıştığını belirterek, "Gelecek iki ay içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu çalışmadan sonra, merkezi hükümet meclis seçimlerini yapmaya karar verebilir." ifadesini kullandı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Cammu Keşmir bölgesi, doğrudan seçilmiş altı milletvekilini Alt Meclise (Lok Sabha) gönderirken, Eyaletler Konseyine (Rajya Sabha) 4 üye gönderiyordu.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da bölgenin özerkliğini kaldırıp Cammu Keşmir ve Ladakh olarak iki yönetime böldüğünde, Alt Meclisin koltukları yeniden dağıtıldı ve beşi Cammu Keşmir'e, biri de Ladakh bölgesine gitti.

Seçilmiş eyalet meclisinin feshedildiği 2018'den bu yana, bölgeden Eyaletler Konseyi temsilcilerini seçmek için hiçbir mekanizma kalmadı.

Daha önce de 1991'den 1996'ya kadar herhangi bir seçilmiş meclis olmadığı için, nisan 1994'ten ekim 1996'ya kadar, Cammu Keşmir bölgesini Eyaletler Konseyinde temsil eden kimse yoktu.

Meclisin koltukları, bölgenin valinin idaresi altında olduğu kasım 2008'den şubat 2009'a kadar üç ay boyunca boş kalmıştı.

Ayrıca Cammu Keşmir bölgesi, 1991-1996 yıllarında Alt Meclis'te de temsil edilemedi, çünkü güvenlik durumundaki istikrarsızlık gerekçe gösterilerek 1991'de parlamento seçimleri yapılamamıştı.

Eyaletler Konseyindeki koltuklara oturmak üzere, eyaletin Kurucu Meclisi tarafından dört üyeden oluşan ilk grubun seçildiği 1952'den bu yana, Cammu Keşmir'i toplamda 40 kişi temsil etti.

EYALETLER KONSEYİ (RAJYA SABHA)

Konsey en fazla 245 üyeye sahip devamlı bir meclis olup, bunlardan 233'ünün eyalet meclisleri tarafından açık oylama usulüyle, tek devredilebilir oyla seçiliyor. Kalan 12 üye ise Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından, sanata, edebiyata, bilime ve sosyal hizmetlere katkısı olan kişiler arasından seçiliyor.

Eyaletler Konseyinin, yıllık bütçe gibi mali tasarıları geçirme konusunda sınırlı yetkisi bulunuyor.