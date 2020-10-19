Hindistan ordusu duyurdu: Çin askerini alıkoyduk

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19 Ekim 2020 Pazartesi 15:59:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 15:59:00

Hindistan ordusu, Ladakh'da sınırı geçen Çin askerini alıkoydu

Kaynak: AA

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Hindistan ordusu, Çin sınırındaki Ladakh bölgesinde Fiili Kontrol Hattını geçtiği gerekçesiyle bir Çin askerini alıkoydu.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattını geçen Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu askerin, Ladakh'ın Demchok bölgesinde alıkonulduğu belirtildi.

Çin ordusunun, Hindistan'dan, "kayıp askerin nerede olduğuna" ilişkin malumat istediğinin aktarıldığı açıklamada, askerin "gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından oluşturulan protokol uyarınca" Chushul-Moldo buluşma noktasında Çin ordusuna geri gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada, Çinli askere, "aşırı irtifa ve zorlu iklim koşullarının olası etkilerinden korumak için oksijen, yiyecek ve sıcak giysiler dahil tıbbi yardım sağlandığı" ifade edildi.

Çin tarafından, askerin alıkonulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

- LADAKH VE KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

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