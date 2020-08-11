Hindistan, Müslümanları öldürüp 'Terörist öldürdük' diye dünyaya ilan ediyor

Hindistan, Müslümanları öldürüp 'Terörist öldürdük' diye dünyaya ilan ediyor

Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddenin kaldırılmasıyla, sözde güvenlik amacıyla ordusunu Keşmir'e yığan Hindistan'ın Müslümanlara yönelik zulmü devam ediyor.



Hint ordusunun Müslüman halka yönelik zulmüne ait görüntüler sık sık rastlanılan bir manzara haline gelmişken, bazı Müslümanların ortadan kaybolduğu bildiriliyor.

Hint ordusu Keşmir'deki Shopian bölgesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlar sonrası, sözde 'Pakistanlı teröristleri öldürdük' şeklinde açıklama yaptı.

Ocak ayından beri yapılan 'sözde' operasyonlarda, zulme direnen 100'den fazla Keşmirli öldürüldü.

Hint ordusu başlangıçta kurbanların "Pakistanlı teröristler" olduğunu söyledi. Ocak ayında başlatılan askeri saldırıda 100'den fazla Keşmirli isyancı öldürüldü.

'ADALET İSTİYORUZ'

Son olarak AFP'ye konuşan Nasib Katana kuzenleri; Ebrar Katana (18), İmtiyaz Ahmed (21) ve Ebrar Ahmad'in (25) iş bulmak için Rajouri'deki evlerini terk ederek Keşmir'e gittiklerini söyşedi. Ancak, daha sonra aileleri onlarla irtibatı kaybetti.

Nasib Katana, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde 3 gencin cesedini teşhis ettiklerini, Hint ordusunun gençleri öldürüp 'terörist' diyerek teşhir ettiğini söyledi.

Kuzenlerinin naaşlarını istediklerini belirten Nasib, 'Adalet istiyoruz.' dedi.

Hindistan'ın Hindu milliyetçisi hükümetinin Ağustos 2019'da Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddeyi iptal etti. Bölgenin özerkliğinin kaldırmasından bu yana, Keşmir adeta ablukaya alındı.

Bölgedeki binlerce politikacı, avukat ve aktivist hapse atıldı. Bazıları serbest bırakılsa da, Hint ordusuna olan öfke dinmiyor. İnsanların iletişimlerini kısıtlayıp organize olmalarını önlemek için internet de kesilmiş durumda.

star.com.tr