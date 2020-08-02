Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs tedavisine başlandığını vurgulayan Shah, son birkaç günde kendisiyle irtibata geçenlerin de test yaptırmalarını ve kendilerini karantina altına almalarını istediğini belirtti.
Hindistan'da 1 milyon 766 bin 166 kişi salgına yakalanırken, Kovid-19 nedeniyle 37 bin 560 kişi yaşamını yitirdi.
- ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi
- Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
- Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Kahramanlardan gövde gösterisi
- İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
- Oruç Reis'ten rahatsız oldular... Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması!