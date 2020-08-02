Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Shah, ikinci koronavirüs testinin de pozitif olduğunu ekledi. Shah, hastanede tedavi altında alındı.
Bakan Shah, koronavirüsün ilk belirtilerini gördüğünde hemen test yaptırdığını, ikinci testinin de pozitif çıktığını ifade etti. Shah, kendisiyle teması olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti.
कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं।— Amit Shah (@AmitShah) August 2, 2020
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