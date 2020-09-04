Ülke felaketi yaşıyor! 83 bin yeni koronavirüs vakası

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04 Eylül 2020 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 09:53:00

Hindistan felaketi yaşıyor! 83 bin yeni koronavirüs vakası

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834, Meksika'da 513 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hindistan'da son 83 bin 341 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747'ye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1096 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 68 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 341 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

BREZİLYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 124 BİN 614’E YÜKSELDİ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 834 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 124 bin 614’e, vaka sayısı da 43 bin 773 artarak 4 milyon 41 bin 638’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 837 bin 978 vaka ve 30 bin 905 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 247 bin 610 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 66 BİN 329'A YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 513 artarak 66 bin 329'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 937 artışla 616 bin 894'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 430 bin 287 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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