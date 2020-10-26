26 Ekim 2020 Pazartesi 10:19:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 10:27:00
Hindistan-Çin arasında yeni gerilim! 20 Hintli askerin kaçırıldığı iddiası
Kaynak: DHA
ABONE OL
Hindistan- Çin arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Hindistan- Çin arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
- Hindistan-Çin arasında yeni gerilim! 20 Hintli askerin kaçırıldığı iddiası
- Le Pen'den 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı: Yasaklansın
- Boykot çağrıları işe yaramadı: Suudi Arabistan'a Türkiye şoku!
- Fransa boykot ve eylemlerin durdurulmasını istedi
- "Türkiye, İslam dünyasını temsil ediyor"
- İslam düşmanı Macron ve avanesine tepkiler çığ gibi: Frankofoni zirvesini iptal edin