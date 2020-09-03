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Hindistan Başbakanı Modi'ye hacker şoku! Twitter hesabını çaldılar
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03 Eylül 2020 Perşembe 10:28:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 10:28:00

Hindistan Başbakanı Modi'ye hacker şoku! Twitter hesabını çaldılar

Kaynak: AA

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi

BBC'de yer alan habere göre, Modi'nin 2,5 milyon takipçisi bulunan söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçerilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.

Öte yandan, Modi'nin 61 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı saldırıdan etkilenmedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları 15 Temmuz'da ele geçirilmişti. Hacklenen hesaplardan kripto para bağışı çağrısı yapılmıştı.

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