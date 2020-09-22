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22 Eylül 2020 Salı 07:48:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 07:48:00

Hiçbiri geri dönmedi: Çin'de kaybolan CIA ajanları...

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Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri faaliyetlerini izlemek için tasarlanmış bir su altı cihazını yerleştirmekle görevlendirilen 4 paramiliter CIA çalışanının 2008'deki gizli görev sırasında boğulduğu ortaya çıktı.

Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri faaliyetlerini izlemek için tasarlanmış bir su altı cihazını yerleştirmekle görevlendirilen 4 paramiliter CIA çalışanının 2008'deki gizli görev sırasında boğulduğu ortaya çıktı.

Gizli operasyonda görev alan 4 CIA ajanı, Filipinler'de bulunan Luzon adasındaki bir kayanın içine gizli bir gözetleme bölmesi yerleştirmeye çalışırken tropikal bir fırtınaya yakalanarak kayboldu.

Söz konusu operasyonun baş aktörü emekli donanma imha dalgıcı olan Stephen Stanek'in ortağı Michael Perich. Deniz Ticareti Akademisi’nden mezun olan Perich'in, akademide futbolcu olduğu, ‘scuba dalgıçlığı’ eğitimi aldığı ve aynı zamanda paramiliter operasyonlarda görev aldığı belirtildi. 4 kişilik ekibin diğer iki casusu ise Jamie McCornick ve Daniel Meeks.

Operasyonun amacı, gizli cihazı yerleştirmek ve ardından bölgeyi terk edip Japonya'ya gitmekti. Birkaç hafta sonra, cihaz sayesinde Çin savaş gemilerinden ve askeri sahil güvenlik gemilerinden elektronik sinyaller alınması hedefleniyordu.

Operasyon, ABD hükümetiyle hiçbir resmi bağlantısı bulunmayan, inkar edilebilir bir eylem olarak planlandı. Ajanların tasarladıkları senaryo; gözaltına alındıkları takdirde gemilerini Malezya'dan Japonya'daki bir müşteriye taşımak için kiralandıklarıydı. Hikayeyi desteklemek için sahte belgeleri vardı.

Tropik fırtınanın, gizli görevdeki CIA ajanlarının operasyonu gerçekleştirdikleri bölgenin uzağında gerçekleşmesi tahmini üzerine harekete geçen ajanlar, planı sürdürme kararı aldı.

Tropikal fırtınaya dönüşen Higos tayfunu 4 CIA ajanının bulunduğu bölgeyi de vurdu. Bölgede bulunan ABD askeri personeli, CIA’nın başarısızlıkla sonuçlanan gizli operasyonuna sessiz kaldı ve herhangi bir kurtarma çabasına girişmedi.

Eski bir CIA görevlisi, ‘‘denizde bir can yeleğine bile rastlanılmadığını’’ ifade etti.

(star.com.tr)

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