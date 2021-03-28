  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0815
  • Euro
    9,5690
  • Altın
    450,1260
İstanbul
6 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'daki terör saldırısına kınama
Facebook'a 'Dijital Totalitarizm' suçlaması
Sığırcık kuşlarının gösterisi nefes kesti
Dışişleri Bakanı, Türk iş insanları ile bir araya geldi
28 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe!
Paşinyan istifa tarihini duyurdu
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart
"Yeter oğlum gel devletine teslim ol"
Başkan Erdoğan söz vermişti... Bosna Hersek'e ulaştı
Kurtarma çalışmaları sürüyor
Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
60 yaş üzeri ve eşleri için randevular açıldı
Kabine toplantısının gündemi belli oldu!
Seyahat edecekler dikkat!
"Türkiye ile uzun süre savaşacak bir güce sahip değiliz"
"Türkiye S-400'leri iade etmeyecek"
PKK'nın vahşeti 27 yıl sonra ortaya çıktı
ABD'den S-400 itirafı
Bu kez fırsatçılar ortaya çıktı
Telefon hırsızı uygulama
Şırnaklı kadınlar atıklardan süs eşyası yapıyor
Oyuncak müzesi gibi ev
Babasına şifa oldu
28 Mart 2021 Pazar 22:44:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 22:46:00

Hesabı engellenmişti... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Facebook'a 'Dijital Totalitarizm' suçlaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle Facebook hesabı engellenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Etiketler : facebook koronavirüs kovid19 salgın venezuela nicolas maduro
Belgeselle role hazırlık

Belgeselle role hazırlık
Farklı karakterin peşinde

Farklı karakterin peşinde
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Huysuz demek çok ayıp

Huysuz demek çok ayıp
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda

Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Tasarımları 20 ülkede

Tasarımları 20 ülkede
Velayet duruşmasında ikinci raund!

Velayet duruşmasında ikinci raund!
Eşyalar duygulandırıyor

Eşyalar duygulandırıyor
En güzel hediye çocukların gülümsemesi

En güzel hediye çocukların gülümsemesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER