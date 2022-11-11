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11 Kasım 2022 Cuma 07:59:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 07:59:00

Herzog'un konuşması sızdı: Size söylediklerimin aramızda kalmasını istiyorum

Kaynak: AA

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un sağcı ittifakta yer alan dini partinin temsilcileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmaların videosu İsrail basınına sızdı. Herzog, “tüm dünyanın Ben-Gvir'den korktuğunu” söyledi. Herzog, “Bir ortağınız var (Ben-Gvir) ve tüm dünya ondan korkuyor. Bunu ona da söyledim. Size söylediklerimin aramızda kalmasını ve yayınlamamasını istiyorum, çünkü soruna neden olmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla bilinen ve son seçimde partisi zaferle ayrılan siyasetçi Itamar Ben-Gvir'den "tüm dünyanın korktuğunu" söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı, 1 Kasım'daki erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendireceği başbakanı belirlemek için meclise giren parti gruplarıyla tek tek yaptığı istişareler kapsamında dün Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) Partisi "Şas"ın yetkilileriyle bir araya geldi.

Herzog'un, Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağcı ittifakta yer alan dini partinin temsilcileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmaların videosu İsrail basınına sızdı.

Walla'nın haberine göre, Herzog, Şas temsilcilerine, "Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) ile ilgili sorunlarınız olacak. Bu sıkıntılı bir mesele." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da dahil İsrail basınının paylaştığı kayıtta Herzog, "Bir ortağınız var (Ben-Gvir) ve tüm dünya ondan korkuyor. Bunu ona da söyledim. Size söylediklerimin aramızda kalmasını ve yayınlamamasını istiyorum, çünkü soruna neden olmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Herzog'un sözlerine karşılık bir Şas üyesinin, kayıt sona ermeden önce, "Ama artık (Ben-Gvir) daha ılımlı hale geldi, bizim görüşümüze göre." dediği duyuldu.

- İsrail Cumhurbaşkanlığı konuşmayı teyit etti

İsrail Cumhurbaşkanlığı, toplantıda konuşulanların basına yansıması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Herzog'un sözlerinde Ben-Gvir'e atıfta bulunduğu doğrulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, konuşmasında, tüm seçilmiş yetkililere verilen sorumluluğu vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Herzog'un Ben-Gvir'i arayarak "açık ve dürüst bir konuşma ile konuyu ona da açtığı" kaydedildi.

- İSRAİL SEÇİMLERİNDE "AŞIRICI-IRKÇI" PARTİLER ZAFER KAZANDI

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.

Sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinin oluşturduğu liste 14 milletvekili çıkararak seçim yarışını üçüncü bitirdi.

Muhalif kesimlere ve Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemleri nedeniyle eleştirilen bu partilerin yeni hükümette söz sahibi olması bekleniyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.

Etiketler : İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Netanyahu Itamar Ben-Gvir
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