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12 Ekim 2023 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 15:33:00

Herzog, gazetecilerin Gazze'deki sivil ölümlerini sormasına öfkelendi

Kaynak: AA

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Gazze'deki sivil ölümlerini önlemek konusunda İsrail'in ne yapmayı planladığına ilişkin sorularına öfkelendi.

Herzog, İsrail-Filistin çatışmasının 6. gününde uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladığı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, gazetecilerin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında "uluslararası hukuka" uymayan eylemlerini anımsatarak kendisini sıkıştırması üzerine Herzog, zaman zaman sesini yükseltti ve öfkelendi.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında "uluslararası hukuku" gözettiğini savunması üzerine bir gazeteci Herzog'a, "Gazze'deki operasyonlarınıza ilişkin, bunun bir misilleme olmadığını ve hedefleri vurduğunuzu söylediniz ancak ABD Başkanı Joe Biden bile Gazze'de savaş kanunlarına uyulmasının ve insani durumun öneminden bahsetti yani İsrail, çoğu Hamas'la ilgisi olmayan 2 milyon sivil üzerinde bu çatışmanın etkisini azaltmak için ne yapıyor?" sorusunu yöneltti.

Sesler yükseldi

Herzog ise Gazze'deki sivillerin Hamas'ın saldırılarından haberinin bulunmadığı ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını savunarak, sivillerin yaşamını yitirmesini "Bir darbe girişiminde Gazze'yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi." sözleriyle savundu.

Bunun üzerine CNN muhabiri, sivil bir toplumu topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Herzog, bu yorum karşısında sesini yükselterek, "Olanları görmüyor musunuz? Şu anda ciddi anlamda savaş suçlarından bahsediyoruz." dedi.

Herzog'un kimsenin kendilerini anlamadığını savunması üzerine ise İngiliz muhabir, "Şu anda İsrail'de olanlar için samimi bir şekilde üzgünüm ancak son birkaç dakikadır verdiğiniz yanıtları dinliyorum ve kafam biraz karıştı. Bir taraftan İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası kanunlara uyduğunu ve sivil kayıpların önlenmesi konusunda çok dikkatli olduğunu söylüyorsunuz ancak aynı zamanda Gazze halkını Hamas'a karşı koymadığı için sorumlu tutuyorsunuz." yorumunu yaptı.

Gazze ile ilgili sözlerini inkar etti

Herzog, bunun üzerine bir kez daha sesini yükselterek, "Gazze'de evlerin mutfaklarından İsrail'e roketlerin atıldığını" ileri sürdü.

Gazeteci ise "Sorum şu: Gazze'deki siviller, Hamas'ı yok etmemekten sorumlu tutuluyor ve bu nedenle meşru hedef haline mi geliyor?" sorusunu yöneltti.

İsrail Cumhurbaşkanı, bu kez "Ben böyle bir şey söylemedim. Hamas ile sivillerin ayrılmasına yönelik bir soru soruldu. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız kendimi savunma hakkım yok mu?" dedi.

Etiketler : İsrail-Filistin sivil ölümleri gazeteciler İsrail-Filistin çatışması
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