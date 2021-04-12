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12 Nisan 2021 Pazartesi 15:14:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 15:14:00

Herkes onun ayağına gitti, O Türkiye'ye geliyor

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Dibeybe kabinesiyle Ankara'da. Dünya ayağına gitti, o Türkiye'ye geliyor. 15 günde BM temsilcisi, AB Konseyi Başkanı, 3 başbakan ve 3 bakan ağırlayan Libya Başbakanı Dibeybe bugün Türkiye'ye geliyor.

Avrupalı siyasetçilerle Libya'nın başkenti Trablus'ta görüşmeler yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geliyor. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik edecek. Libya Genelkurmay Başkanı da ziyarette yer alacak. 2 gün sürecek ziyarette ikili ilişkiler, güvenlik konuları ve pek çok sektörle ilgili ortak çalışmalar görüşülecek. Dibeybe, 15 gün içinde BM Temsilcisi Jan Kubis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Malta Başbakanı Robert Abela ile Almanya, İtalya ve Fransa dışişleri bakanlarını ağırlamıştı.

Etiketler : libya türkiye dibeybe
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