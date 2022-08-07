İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor!

Heniyye: Mescid-i Aksa'ya planlanan baskının durdurulması için Mısır, Katar ve BM ile görüşüyoruz

İsrail'in Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'nin Refah'ın eş-Şaut mülteci kampındaki bir binaya düzenlediği saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bezm, enkazdan "14 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye" ulaşıldığını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda Halid Mansur'un "şehit" edildiği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini açıklamıştı.

Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in "İsrail saldırılarının durdurulması ve kınanması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması" yönündeki talebine olumlu dönüş yapılması için BMGK üyeleriyle iletişim kurulduğunu ifade etti.

Söz konusu talebin BMGK geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığı ile gerçekleştirildiğini kaydeden Mansur, çok sayıda BMGK üyesinin bu talebe olumlu geri dönüş yaptığını aktardı. Mansur, talebi değerlendirmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere BMGK'nin Pazartesi öğleden sonra kapalı bir oturum gerçekleştirmesine karar verildiğini ifade etti.

Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları "şiddet döngüleri"ne yol açar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin "şiddet döngüleri"ne yol açacağını belirtti.

Safedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ürdünlü Bakan, Wennesland ile "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve daha ağır sonuçlara yol açabilecek şiddetin sona erdirilmesi konusunda" görüştüğünü belirtti.

Görüşmede "Saldırıların devam etmesi, bedelini herkesin ödeyeceği daha büyük şiddet döngülerine yol açar." ifadelerini kullandığını aktaran Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin korunması için acilen ve etkili bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini" belirttiğini de kaydetti.

Safedi, Wennesland'a "Mescid-i Aksa ve çevresinde tahrik edici olayların engellenerek gerilimin yükselmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

İsrail, Gazze'nin Cebaliye bölgesinde sivilleri hedef almadığını iddia etti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesindeki bir binada gerçekleşen patlamada 5'i çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in olayda sorumluluğunun bulunmadığı iddia edilen açıklamada, İsrail'in Cebaliye'deki patlamaya ilişkin görüntülere sahip olduğu bildirildi. Açıklamada, İslami Cihad tarafından atılan bir roketin Cebaliye mülteci kampına isabet etmesi sonucu sivillerin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail'in Gazze'nin Cebaliye mülteci kampındaki bir binayı hedef aldığı saldırı sonucunda 5'i çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin basınındaki haberlerde, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan patlamada en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Hamas: Mescid-i Aksa'ya baskın planlarını uluslararası temaslarla önlemeye çalışıyoruz

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarını engellemek için bölgesel ve uluslararası düzeyde temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yapılacak baskını engellemek için diplomatik anlamda çaba sarf ettiklerini belirtti. Heniyye, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ile temasta olduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla Filistin halkını hedef aldığını da hatırlatan Heniyye, "olayların kontrolden çıkmadan devreye girilmesi" konusunda uyarıda bulundu. Fanatik Yahudiler, "Süleyman Mabedi'nin yıkılış yıldönümü" dolayısıyla bugün Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu. Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.