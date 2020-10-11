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11 Ekim 2020 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 18:02:00

Haydut Ermenistan'ın saldırdığı Gence'deki Azerbaycanlı kardeşimiz: Gökte Allah'a, yerde iki kardeş millete sığınırız

Kaynak: Star

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Haydut Ermenistan'ın saldırı altına aldığı Gence'deki Azerbaycanlı vatandaşlar Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken 'Beşeriyet Erdoğan'ın önünde diz çökecektir. Sivilleri böyle vuruyorlar ama biz gökte Allah'a yerde iki kardeş bir millete sığınırız…' dedi.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence, uzun menzilli füze ile hedef alındı. Gece uykularında saldırıya uğrayan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini dile getiren Gence halkı, Türkiye'nin desteğini hissetmenin haklı gururunu yaşadıklarını ise, “Tarihe altın harflerle yazılacak Erdoğan. Beşeriyet onun önünde diz çökecektir. Sivilleri böyle vuruyorlar ama biz gökte Allah'a yerde iki kardeş bir millete sığınırız…” şeklinde ifade ediyor.

Ermenistan, yine cepheyi aştı. Sivilleri hedef aldı. Genceliler, Ermenistan saldırısına gece uykuda yakalandı.

Saldırının şokunu yaşayan bir Gence sakini o anları TRT Haber'e şöyle anlattı: "İki çocuğum var. Gece yattığımız yerde ev başımıza yıkıldı. Çocukların üzerine yıkıldı. Böyle olur mu? Bu çocukların günahı nedir?”

Gürültüyle uyandıklarını söyleyen bir başka Gence sakini ise “Ev başımıza uçtu. Torunlarım 3 yaşında, 4 yaşında kan içinde kaldılar, yaralandılar" dedi.

"ASKER ASKERLE DÖVÜŞÜR, HALKI NEDEN VURUYORSUNUZ?"

Saldırılara tepki gösteren Genceliler, "Savaş cephede" mesajını veriyor ve ekliyor: "Bizim askerlerimiz Karabağ'da mücadele ediyor. Azerbaycan'ın içine niye saldırıyorsunuz? Halkını neden vuruyorsunuz? Asker askerle dövüşür…”

Azerbaycan Ordusu’nun karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan’ın kendilerini hedef aldığını belirten bir başka Gence sakini ise "Bizim ordumuz ile baş edemiyorlar. Ordumuz ilerliyor. İstediklerini elde edemedikleri için sivilleri vuruyorlar" diyor.

“EVİMİZ DAĞILSIN AMA VATAN ELDEN GİTMESİN”

Her şeye rağmen saldırılar gözlerini korkutmuyor: "Onlar bizi korkutmak istiyorlar ama biz korkmuyoruz. Evimiz de dağılsın ne olursa olsun. Vatanımız olsun, vatan elden gitmesin."

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini dile getiren Gence halkı, Türkiye'nin desteğini hissetmenin haklı gururunu yaşadıklarını ise şöyle ifade ediyor: “Tarihe altın harflerle yazılacak Erdoğan. Beşeriyet onun önünde diz çökecektir. Sivilleri böyle vuruyorlar ama biz gökte Allah'a yerde iki kardeş bir millete sığınırız…”

Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.

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