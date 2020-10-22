Haydut Ermenistan'ın nasıl bozguna uğradığını anlatan en net kare!

Haydut Ermenistan'ın nasıl bozguna uğradığını anlatan en net kare!

Ermenistan’daki psikolojik çöküş Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı. Toplantıya, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan bir Ermenistan askeri de katıldı. Toplantıya terlikle katılan askerin umursamaz tavırları, lakayt hareketleri Ermenistan ordusunun yaşadığı bozgunu ortaya koydu.

