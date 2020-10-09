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09 Ekim 2020 Cuma 12:31:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 12:31:00

Haydut Ermenistan'da yetkili kişilerin eleştirilmesi ve sorgulanması Paşinyan tarafından yasaklandı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'a yönelik işgal girişimi sonrası başlayan çatışmalarla 'Haydut'luğunu ortaya koyan Ermenistan'da demokrasi ayaklar altına alındı. Paşinyan, kendisi ve arkadaşlarının eleştirilmesini ve sorgulanmasını yasakladı.

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki savaş hali kararında bazı değişiklikler içeren bir karara imza atarak, devlet organlarının ve yerel makam temsilcilerinin, konuşmalarla dahi eleştirilmesi ve sorgulanmasını yasakladı.

AA'da yer alan habere göre haydut Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, devlet organlarının ve yerel makam temsilcilerinin, konuşmalarla dahi eleştirilmesi ve sorgulanmasını yasakladı.

İşgalci Ermenistan ve Karabağ’ın savunmasına ve güvenliğine karşı kampanya yapılması, ordunun savunma kabiliyetine yönelik şüphe uyandıran programların yayınlanması da yasaklar arasına girdi.

RUS GAZETECİNİN AKREDİTASYONU İPTAL EDİLMİŞTİ

İşgalci Ermenistan, dün de Rus "Novaya Gazeta" muhabiri İlya Azar'ın akreditasyonunu, Dağlık Karabağ'da yaptığı haberler nedeniyle iptal etmişti.

Gazeteci Azar yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının tüm gücüyle gazetecilerin Dağlık Karabağ'da çalışmasını sınırlamaya çalıştığını belirtmiş, akreditasyonunun Şuşa ve Laçın'dan hazırladığı haberler nedeniyle iptal edildiğini kaydetmişti.

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