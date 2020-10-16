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16 Ekim 2020 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 11:04:00

Haydut Ermenistan'a büyük şok! Paralı askerler savaşmayı reddetti

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, işgalci Ermenistan ordusunun 9. motorize tüfek alayının topçu bataryasını imha ettiği, alayın komutan yardımcısının yaralandığı ve Dağlık Karabağ'a Ermenistan'ın yanında savaşmaya gelen bazı paralı askerlerin savaşmayı reddettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, işgalden kurtarılan Cebrail ve Hadrut'ta konuşlu Azerbaycan askerlerine top ve füzelerle saldırdığı belirtildi.

Ermenistan güçlerinin gece boyunca cephenin bazı yönlerinde aktifliği artırdığı fakat bunun Azerbaycan askerlerince önlendiği kaydedildi.

Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Grad füze sistemi, 5 D-30 obüsü, 2 ZSU-23-4 "Şilka" kundağı motorlu uçaksavar ve mühimmat taşıyan 8 aracının imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusunun 18. Motorize Piyade Tümeninin personeli arasında firar hallerinin arttığı, 5. muhrip alayı personeli arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

10. alayın savunma hattına gönüllüleri taşıyan bir aracın Azerbaycan ordusunca vurulması sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu, Ermenistan güçlerinin çok sayıda zırhlı aracı bırakarak geri çekildiği kaydedildi.

PARALI ASKERLER SAVAŞMAYI REDDETTİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun 9. motorize tüfek alayının topçu bataryasını imha ettiği, alayın komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'a Ermenistan'ın yanında savaşmaya gelen bazı paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği ve sabah saatlerinden başlayarak Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.

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