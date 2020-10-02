Haydut Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor
Kaynak: AA
İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor.
İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda ev de hasar gördü.
AA'da yer alan habere göre işgalci Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda binada büyük hasar oluştu.
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