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07 Kasım 2020 Cumartesi 10:05:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 10:05:00

Haydut Ermenistan bozguna uğradı! Dağ alayı dağıldı

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Vatan savunmasını sürdüren Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan haydut Ermenistan'ın 6. Dağ Alayı dağıldı...

Azerbaycan ordusu, haydut Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusunun top atışları nedeniyle haydut Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı büyük kayıplar verdi.

Azerbaycan ordusu, Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda işgalci Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusunun birçok bölgeden ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilirken son gelen bilgilere göre, Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası işgalci Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

DAĞ ALAYI DAĞILDI

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Etiketler : ermenistan azerbaycan ermeni ordusu dağ alayı
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