Havayı en çok Çin kirletti

YÜZDE 2 ARTTI

Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 2 artarak, 33 milyar 684 milyon tona yükseldi. En fazla emisyon salımına sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçti. Çin'de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 2.2 artarak, 9 milyar 419 milyon ton oldu. ABD ise emisyon miktarını yüzde 2.6 yükselterek 5 milyar 17 bin tonla ikinci, 2 milyar 481 milyonla Hindistan üçüncü oldu.

ÇABALAR YETERLİ DEĞİL

Ayrıca, temiz enerji politikalarının benimsenmesine ve yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında gelişme gösterilmesine rağmen küresel elektrik üretimi sektöründe son 20 yılda radikal bir değişiklik olmadı. Geçen yıl dünyada en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı yüzde 27.2 ile kömür olarak kayıtlara geçti. Çin, tüketiminin yaklaşık yüzde 50.5'ini tek başına gerçekleştirerek kömürü en çok kullanan ülke oldu.