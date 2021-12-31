Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'daki Reykjavik'e giderken boğazının acıdığını hissetti.

Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlı bir test yaptı ve enfekte olduğunu doğruladı.

Yolculuğun geri kalanında tuvalette kaldı ve bir uçuş görevlisi ona yiyecek ve içecek sağladı.

Michiganlı Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte , "Çılgın bir deneyimdi. Uçuşta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum koronavirüsü onlara vermekti" dedi.

İzlanda uçağının tuvaletinden çekilen video TikTok'ta yayınlandı ve 4 milyondan fazla kez izlendi.

Fotieo, uçuş ekibine de yardımları için teşekkür etti.

"Beş saat boyunca yiyecekten içeceklere kadar ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin oldu ve beni sürekli kontrol ederek iyi olacağıma dair güvence verdi"