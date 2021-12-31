Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi

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31 Aralık 2021 Cuma 10:50:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 10:52:00

Havadayken testi pozitif çıkan öğretmen, kendini 5 saat uçağın tuvaletine kapattı

Kaynak: AA

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ABD'li bir öğretmen, uçuşun ortasında COVID-19 testi pozitifi çıkınca, uçağın tuvaletinde gönüllü olarak kendini izole ederek beş saat geçirdiğini açıkladı.

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'daki Reykjavik'e giderken boğazının acıdığını hissetti.

Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlı bir test yaptı ve enfekte olduğunu doğruladı.

Yolculuğun geri kalanında tuvalette kaldı ve bir uçuş görevlisi ona yiyecek ve içecek sağladı.

Michiganlı Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte , "Çılgın bir deneyimdi. Uçuşta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum koronavirüsü onlara vermekti" dedi.

İzlanda uçağının tuvaletinden çekilen video TikTok'ta yayınlandı ve 4 milyondan fazla kez izlendi.

Fotieo, uçuş ekibine de yardımları için teşekkür etti.

"Beş saat boyunca yiyecekten içeceklere kadar ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin oldu ve beni sürekli kontrol ederek iyi olacağıma dair güvence verdi"

Etiketler : Marisa Fotieo Chicago KORONA
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