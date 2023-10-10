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10 Ekim 2023 Salı 07:27:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:27:00

Havadan Gazze'ye saldıran İsrail, denizden de vurmaya başladı

Kaynak: AA

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İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : etiket1 İsrail donanması Gazze Şeridi Han Yunus sahil vuruldu
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