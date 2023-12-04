Havada ırkçılık!

ABD'nin soykırımcı İsrail'e verdiği destek günlük hayata da yansımaya başladı. Kimliğini açıklamayan bir yolcu, 28 Kasım'da ABD'nin New York kentinden Phoenix'e gitmek üzere Amerikan Havayolları'nın uçağına bindi.

Uçuş görevlisi ise yolcunun yanına gelerek üzerindeki 'Filistin' yazılı kazağı çıkarması veya ters çevirerek giymesi yönünde uyardı. Bunu yapmadığı takdirde polis tarafından uçaktan çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten yolcu, "haklarının farkında olmadığı ve yalnız olduğu için" kazağını ters çevirerek giydiğini aktardı.

'BU POLİTİK BİR TAVIR'

Uçuş görevlisine, "Benim duygularım ne olacak?" diye sorduğunu belirten yolcu, kendisine "Üzgünüm ama bu politik." cevabı verildiğini bildirdi. Yolcu, havayollarının tutumuna ilişkin şunları kaydetti: "(Kazağımın) Üzerinde hakaret veya küfür içeren hiçbir şey olmamasına rağmen istediklerini yapmaya karar verdim. Sesimiz asla susturulamayacak. Gazze'de masum Filistinli çocukların öldürülmesine suç ortaklığı yapıyorsunuz ve bunu 'siyasi' olarak nitelendirme cüreti gösteriyorsunuz."

'ACİL YANIT BEKLİYORUZ'

Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, konuyla alakalı yanıt beklediğini kaydetti. Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi ise olayı 'seslerinin susturulması ve marjinalleştirilmesine yönelik endişe verici bir eğilime işaret' olarak değerlendirerek acil özür istedi.