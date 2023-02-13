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13 Şubat 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 17:00:00

Hatay Arsuz'da İspanyol ekipler depremzedeler için sahra hastanesi kurdu

Kaynak: AA

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İspanya'dan gelen ekipler 200 hasta kapasiteli sahra hastanesi kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İspanya Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilen 82 personel, Expo alanına yerleştirilen 36 çadırda depremzedeler için görev yapıyor.

Günde ortalama 200 hastaya hizmet verebilecek kapasiteye sahip sahra hastanesinde ameliyat ve röntgen bölümleri de bulunuyor.

Hastane yetkilisi Roberto Arranz, Türk halkına destek olmak için geldiklerini belirtti.

Hastaneyi kurmak için süratli bir şekilde koordine olduklarını dile getiren Arranz, "Hastaneyi bugün faaliyete geçirdik. Hastaneyi kurmamızda Türk şirketler de yardımcı oldu. Bu hastaneyi kısa sürede faaliyete başlatmamız, Türkiye ve İspanya'nın ortak katkılarının çabasının bir sonucu." dedi.

Hastaneye tedavi olmak için gelen vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı İspanyol ekibe teşekkür etti.

Etiketler : asrın felaketi depremzede sahra hastanesi dperem kahramanmaraş

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