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04 Ocak 2022 Salı 22:55:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 22:55:00

Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi

Kaynak: AP

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ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Kovid-19 vakalarındaki rekor artışla mücadele için 30 günlük OHAL ilan etti.

Maryland Valisi Larry Hogan, 30 günlük OHAL kapsamında eyalet ve yerel sağlık yetkililerine yardım etmek için 1000 Maryland Ulusal Muhafız üyesini seferber etti.

Maryland'de bir günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 57 hastaneye yatış gerçekleşti. Eyalet genelinde vakalarda son 7 haftada yüzde 500'den fazla artış yaşandı. Vali, ilerleyen süreçte hastaneye yatışların 5 binden fazla olabileceğini söyledi.

Gelecek haftaların pandeminin en zor dönemi olacağını vurgulayan Hogan, "Bugün yaptığımız tüm acil durum önlemleri, hastanelerimizin kapasitesinin taşmasını önlemek, çocuklarımızı okulda tutmak içindir. Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLECEK

Ulusal Muhafız üyeleri, hastaneler ve vasıflı bakım tesisleri de dahil olmak üzere Maryland genelinde Kovid-19 test alanlarını desteklemek ve hasta nakline yardımcı olmak için görevlendirilecek.

Hogan, iki yeni devlet tesisiyle operasyonları desteklemek için ek Ulusal Muhafız askerlerinin de görevlendirileceğini duyurdu.

YENİ TEST ALANLARI AÇILACAK

Maryland eyaleti genelinde 20 yeni hastaneye bitişik test alanı açılacak. Ulusal Muhafızlar, artan test talebini karşılamak ve insanları test yaptırmak için acil servisleri ziyaret etmekten uzaklaştırmak için eyalet genelinde hastanelerin dışında bu test alanlarının açılmasına yardımcı olacak.

Etiketler : kovid ulusal muhafız maryland
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