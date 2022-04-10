Rus konvoyu yeniden görüntülendi!

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10 Nisan 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 17:00:00

Harkov'a ilerleyen 13 kilometrelik Rus konvoyu uydudan görüntülendi

Kaynak: IHA

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Rusya-Ukrayna savaşı 46. gününe girdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna'nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru hareket eden 13 kilometrelik Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna'nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru hareket eden 13 kilometrelik Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Rusya-Ukrayna savaşına ait yeni uydu fotoğrafları yayınladı. MAXAR'ın yayınladığı fotoğraflarda, Ukrayna'nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru ilerleyen 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu görüldü. MAXAR, konvoyda zırhlı araçların ve çeşitli destek ekipmanlarının yer aldığını belirtti. Şirket ayrıca Rus konvoyunun 8 Nisan tarihinde görüntülendiğini bildirdi.

Etiketler : Rus konvoyu uydudan görüntülendi MAXAR Velykyi Burluk
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