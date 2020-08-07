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Hamas'tan terör devleti İsrail'e tepki: Bu filistin halkına saldırıdır
07 Ağustos 2020 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 10:26:00

Hamas'tan terör devleti İsrail'e tepki: Bu filistin halkına saldırıdır

Kaynak: AA

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Hamas, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesine tepki göstererek, caminin hüviyetini değiştirme çabalarını Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

Hamas Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin hüviyetini değiştirme çabalarını, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım, İsrail Mahkemesi'nin, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kasım, "Alınan karar, tüm Siyonist kurumların ve tabii ki bu şekli mahkemelerin Filistin halkına, haklarına ve kutsal değerlerine yönelik saldırıya ortak olduğunu gösteriyor." dedi.

Mahkemenin aldığı kararın, İsrail'in, El-Halil kentini Yahudileştirme ve tarihini çarpıtma politikasının bir devamı olduğunu belirten Kasım, bunun aynı zamanda Kudüs'te uygulanan, çağdaş tarihin tanık olduğu en büyük tarihi çarpıtma politikasının bir uzantısı olduğunu vurguladı.

Kudüs, El-Halil ve tüm Filistin kentlerinin birer Arap kenti olduğuna dikkati çeken Kasım, İsrail'in bu kentlerin hüviyetini ve tarihini değiştirme çabasının başarılı olmayacağını kaydetti.

Kasım ayrıca, İsrail'in Kudüs ve El-Halil'deki Yahudileştirme politikalarına karşı ortak ve ciddi bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

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