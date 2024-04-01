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01 Nisan 2024 Pazartesi 23:41:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 23:41:00

Hamas'tan İsrail'in Şam saldırısını kınama

Kaynak: AA

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Hamas, işgalci İsrail tarafından İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Hamas, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna saldırısını "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarına karşı Suriye ve İran'la dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, "İsrail'in söz konusu saldırısı, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu, hem Suriye hem de İran'ın egemenliğine yönelik saldırıdır ve tehlikeli bir gerilimdir." ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze Şeridi ve bölgeye saldırılarını durdurması için İsrail makamlarını caydıracak adımlar atması çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in uluslararası güven ve istikrarı baltaladığına işaret edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

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Etiketler : hamas israil şam iran
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