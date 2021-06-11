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11 Haziran 2021 Cuma 09:36:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 09:36:00

Hamas'tan İsrail'e uyarı: Yüzlerinde şimşekler patlayacak

Kaynak: AA

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'Ateşkesin devam etmesi için Gazze bir an önce imar edilmeli' diyen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye işgalci İsrail'in Kudüs ve Aksa'da Yahudi yerleşimcileri dizginlemediği sürece 'yüzlerinde şimşekler patlayacağı' uyarısında bulundu.

Hamas Hareketi, İsrail ile ateşkesin devam etmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'nin bir an önce imar edilmesi çağrısı yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, El-Aksa televizyon kanalına Gazze'nin imarı, Kudüs ve Filistinli gruplar arasındaki diyaloglara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayye, "Ateşkesin devam etmesi için son İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze'nin yeniden imarı konusunda acele edilmesi gerekiyor" diyerek, Gazze'nin imarına ilişkin şantajı reddettiklerini ve herhangi bir siyasi taviz de vermeyeceklerini dile getirdi.

- "İSRAİL, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİ DİZGİNLEMELİ"

İsrail'in Kudüs ve Aksa'da Yahudi yerleşimcileri dizginlemediği sürece "yüzlerinde şimşekler patlayacağı" uyarısında bulunan Hayye, şunları söyledi:

"İsrail'de Bayrak Yürüyüşü konusu masada kaldıkça ateşkes konusu kırılgan olmayı sürdürecektir. Ateşkesi güçlendirmek isteyen bu sorunları ivedilikle çözmelidir."

- "KAHİRE'DE KAPSAMLI BİR ULUSAL VİZYON HENÜZ OLGUNLAŞMADI"

Kahire'deki diyalog toplantılarına ilişkin Hayye, kapsamlı bir ulusal vizyon henüz olgunlaşmadığı için Kahire'deki toplantıların ertelenmesinin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Hayye, Fetih Hareketi dahil olmak üzere Filistinli gruplarla diyaloglarının durmadığını, hiçbir grupla aralarında bir kopukluk olmadığını vurguladı.

Dün AA muhabirine adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, diyalog konularına ilişkin Filistinli gruplar arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Hareketi ile ikili görüşmeler yürütme çabası içinde olduğunu belirten söz konusu kaynak, bu görüşmelerin, öncelikli görevi Gazze'nin imarı olacak bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını hedeflediğini söylemişti.

Kaynak, Hamas Hareketi'nin, Kahire'deki görüşmelerde Filistin Kurtuluş Hareketi'nde reform ve kurumların yeniden yapılandırılması dosyasının gelmesi konusunda ısrarcı olduğunu aktarmıştı.

Kahire'ye giden Filistin grupları arasında Fetih ve Hamas'ın yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden de heyetler bulunuyor.

Etiketler : Hamas Hareketi İSRAİL Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
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