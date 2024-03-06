Hamas'tan dikkat çeken "ateşkes" açıklaması!

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceği duyuruldu.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtildi.

KAHİRE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde Ramazan ayı öncesinde 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor. Son olarak 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı. Dün sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan dün akşam yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair teklife cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" demişti.