VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye için heyecanlandıran gelişme!
SOLOTÜRK Isparta'da nefes kesti!
"Memurlara verdiğimiz hakları CHP iptal ettirdi"
Rusya'dan NATO'ya tehdit
Otomobil İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var!
Gazze'de 30 bin 717 Filistinli katledildi
06 Mart 2024 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 12:57:00

Hamas'tan dikkat çeken "ateşkes" açıklaması!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Hamas, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceği duyuruldu.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtildi.

KAHİRE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde Ramazan ayı öncesinde 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor. Son olarak 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı. Dün sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan dün akşam yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair teklife cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" demişti.

Etiketler : hamas israil ateşkes
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX