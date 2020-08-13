13 Ağustos 2020 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 20:01:00
Hamas'tan BAE-İsrail anlaşmasına sert açıklama: Halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir
Kaynak: AA
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Hamas, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir." açıklamasında bulundu.
Hamas, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir." açıklamasında bulundu.
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