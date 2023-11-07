VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli komutandan Hamas itirafı: "Zor ve külfetli bir savaş"
"Filistin Devlet Başkanı Abbas'a suikast" girişimi iddiasıyla paylaşılmıştı: Gerçek başka çıktı
Dışişlerinden Rusya'nın AKKA kararı için açıklama: "Üzüntüyle karşılıyoruz"
Hamas'tan 12 yabancı esir için açıklama: "Bırakacaktık İsrail engel oldu"
Bakan Bolat açıkladı: "İsrail ile ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"
Vahşetin faturası İsrail'e ağır oldu: Rezervler 7 milyar dolar eridi
07 Kasım 2023 Salı 18:42:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 18:42:00

Hamas'tan 12 yabancı esir için açıklama: "Bırakacaktık İsrail engel oldu"

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerinden bulunan 12 yabancı esiri bırakmayı istediklerini ancak İsrail'in engel olduğunu duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in buna engel olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hamas İzzeddin el-Kassam İsrailin engeli ESİR TAKASI
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX