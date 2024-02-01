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Hamas'ın, İsrail ile yapılacak esir takası teklifini Filistinli gruplarla görüştüğü iddiası
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01 Şubat 2024 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 16:10:00

Hamas'ın, İsrail ile yapılacak esir takası teklifini Filistinli gruplarla görüştüğü iddiası

Kaynak: AA

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Hamas'ın, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili teklifi, Filistinli diğer gruplarla ortak tutum sergilemek için görüştüğü duyuruldu.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili aldığı teklifi kabul ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Hamas'ın Filistinli diğer gruplarla görüşmelerini sürdürdüğünü aktaran yetkili, Hamas'ın teklife yanıtını Mısır'a iletmek üzere Filistinli gruplarla ortak duruş sergilemek için görüşmeler yaptığını kaydetti.

Hamas'ın teklifteki bazı maddelerin detaylarıyla ilgili Mısır'dan bilgi istediğine, İsrail ordusunun ateşkesin birinci aşamasında Gazze'den çekilmesinin de bu maddeler arasında yer aldığına işaret eden yetkili, "Hamas'ın nihai yanıtı şu ana kadar Mısır'a iletilmedi. Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler de devam ediyor." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sunduğu belirtilmişti.

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak Salı günü, Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

PARİS TOPLANTISI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." demişti.

Etiketler : HAMAS İSRAİL FİLİSTİN ESİR TAKASI GAZZE
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