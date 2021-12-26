VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Harvard'lı Türk geliştirdi!
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi
Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu
Meteoroloji saat verip uyardı!
Asiye'nin babası işinden kovuldu!
Türk SİHA'larını mercek altına aldılar
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Aralık
Sık sık acıkmayı önleyen tüyolar
Sığırkuyruğu çayı astımla savaşıyor
Diyabetten kaynaklanan görme kayıpları sinsi ilerliyor
Bakan Koca görüntüleri paylaştı... Heimlich manevrası 2,5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
25 Aralık Koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan Omicron uyarısı
Başkan Erdoğan: Alışacaksınız buna
James Webb uzaya fırlatıldı
Asiye ve ailesine devlet eli uzandı
Işıltılı bir hayatım yok
Velayet savaşı bitti
Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı
Testi pozitif çıktı
Engelli gencin ‘ayaklarım' dediği bisikleti çaldılar
26 Aralık 2021 Pazar 08:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 08:26:00

Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, özellikle silahlı direnişin Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığını durdurabileceğini ve caydırıcı olabileceğini söyledi.

Hamas yöneticilerinden Hanini, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yapma çağrılarına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişiyi yaralanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hanini açıklamasında, "Her türlü direniş, özellikle silahlı direniş, yerleşimcileri caydırabilir ve saldırganlığını durdurabilir." ifadelerini kullandı.

Hanini ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere olayların yaşandığı Burka beldesini desteklemeleri ve yükünü hafifletmeleri çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Homesh yerleşim birimine dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplanmış, İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmişti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yürüyüşünün iptal edildiğini duyurmuştu.

Etiketler : Hamas Yahudi yerleşimciler Abdulhakim Hanini
Diva'ya karşı dava

Diva'ya karşı dava
Alevler arasında can verecekti

Alevler arasında can verecekti
Ameliyatta midesini bulamadılar

Ameliyatta midesini bulamadılar
Sete elimizde bavulla geliyorduk

Sete elimizde bavulla geliyorduk
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı
Kediye basmamak için düşmüş

Kediye basmamak için düşmüş
Oğuzhan'dan destek

Oğuzhan'dan destek
Beklenen aşk itirafı

Beklenen aşk itirafı
‘Yan'da buluştular

‘Yan'da buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER