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Hamas, silahlı unsurlarının İsrail içinde yedi ayrı noktada çatıştığını duyurdu
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08 Ekim 2023 Pazar 11:59:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 11:59:00

Hamas, silahlı unsurlarının İsrail içinde yedi ayrı noktada çatıştığını duyurdu

Kaynak: AA

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Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının ilk gününde aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.

SALDIRILARDA ÖLEN İSRAİLLİLERİN SAYISI 350'YE YÜKSELDİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İSRAİLLİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Etiketler : israil gazze hamas
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