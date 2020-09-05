Hamas liderinden silahlı direniş mesajı

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05 Eylül 2020 Cumartesi 09:38:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 09:38:00

Hamas liderinden net mesaj: Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor

Kaynak: AA

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Düşmanla izlemsel tercihin direniş olduğunu altını çizerek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Her türlü direnişi, silahlı direniş ile çelişmeyecek tüm halk direniş şekillerini bizler destekliyoruz. Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor." dedi.

Beyrut'ta binlerce Filistinli mülteciye konuşan Heniyye, önceliklerinin başında mültecilerin yurtlarına dönüşü olduğunu ve sabitelerden taviz verilmeyeceğini söyledi. Stratejik dört önceliğe bağlı olduklarını belirten Heniyye, bunların başında geri dönüş ve direniş geldiğini dile getirdi.

Düşmanla stratejik tercihin direniş olduğunu ifade eden Heniyye şu ifadeleri kullandı:

"İkinci öncelik direnişten vazgeçme yoktur. Her türlü direnişi, silahlı direniş ile çelişmeyecek tüm halk direniş şekillerini bizler destekliyoruz. Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor."

Heniyye, üçüncü önceliğin ulusal birlik için var güçle çalışmak olduğunu aktardı. Ulusal birlikten maksadın yalnızca Batı Şeria ile Gazze arasında olmadığını hatırlatan Heniyye, her nerede var ise tüm güçler arasındaki ulusal birlikten bahsettiğini ifade etti.

Heniyye dördüncü önceliklerinin İslam ve Arap dünyası ile ilişkilerin sıraya konulması olduğunu vurguladı.

Lübnan'da Filistinli mültecilerinin durumlarının oldukça zor olduğuna işaret eden Heniyye, Hamas'ın Lübnan'daki Filistin kamplarında yürütülen bazı projeler için bir milyon dolar yardım sunduğunu söyledi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi tarafından, Filistin Merkez İstatistik Bürosu ve Lübnan Merkez İstatistik İdaresinin desteğiyle 2017'de hazırlanan rapora göre, Lübnan'da 12 kampta 174 bin 422 Filistinli mülteci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Mart 2016'da yayımladığı rakamlara göre ise Lübnan'da 459 bin 292 Filistinli mülteci yaşıyor.

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