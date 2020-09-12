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12 Eylül 2020 Cumartesi 00:25:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 00:25:00

Hamas lideri Heniyye: İlhakı durduran normalleşme değil, Filistin halkıdır

Kaynak: AA

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Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını durduran veya askıya alanın normalleşme anlaşmaları değil, Filistin halkının iradesi olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir haftadan uzun süredir gerçekleştirdiği temasları kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Filistin meselesi ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri düzeltme konusuna değinen Heniyye, normalleşme projesinin, geleceği olmayan, sınırlı karşılıksız bir hizmetten başka bir şey olmadığını ifade etti.

ABD yönetiminin İsrail ile sınırsız iş birliğine gitme kararı bağlamında Filistin'e "Yüzyılın Anlaşması"nı dayatmasının yanı sıra Batı Şeria'yı ilhak planı ve Arap ülkeleri ile işgalci İsrail arasında normalleşme sürecinin yürütüldüğünü hatırlatan Heniyye, Filistin davasının benzeri görülmemiş tehditlere maruz kaldığına işaret etti.

"TEHDİDİ DURDURACAK STRATEJİK ADIMLAR ATMALIYIZ"

Hamas lideri Heniyye, bunun Filistin davasını tamamen tasfiye edecek büyük bir stratejik tehdit olduğuna dikkati çekerek, kendilerinin de gelişmelere tepki vermek yerine tehdidi durduracak stratejik adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

İsraillilerin normalleşme projesinden bekledikleri hedefleri yakalamayacaklarını dile getiren Heniyye, Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması'nı hatırlatarak, üzerinden 40 yıldan fazla süre geçmesine rağmen anlaşmayla Mısır halkını İsrail'le normalleşmeye yanaştıramadıklarını kaydetti.

Ürdün'de de aynı şekilde başarı elde edilemediğini anlatan Heniyye, İsrail'le ilişkilerin resmi düzeyde kaldığı ve Arap toplumlarının işgalciye karşı bilincini etkileme çalışmalarının sonuç vermediğine vurgu yaptı.

Normalleşmenin, İsrail'in Arap halklarını bu yöne çekme hedefini gerçekleştirmeyeceğini aktaran Heniyye, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmaya gitmesi Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde gelen büyük bir hatadır. İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını durduran veya askıya alan normalleşme değil, Filistin halkının iradesidir." dedi.

"İLHAK PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİNE KARŞI YÜRÜYÜŞLERLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ"

Heniyye, İsrail'in ilhak planını açıkladığı gece Hamas'ın Gazze Şeridi'nden gelişmiş füzelerle yeni bir mesaj verdiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin direniş grupları, ilhak planını hayata geçirme adımını savaş ilanı olarak gördü. İlhak planının duyurulduğu 1 Temmuz gecesi ilk defa kullanılan gelişmiş füzeler denendi, bu da düşmana açık bir mesajdı. İlhak planının hayata geçirilmesine karşı yürüyüşlerle sınırlı kalmayacağız. Kudüs, Filistin toprakları ve tarihi haklarımızı barut ve ateşle savunacağız."

Hamas lideri Heniyye, hangi ülke olursa olsun işgalci İsrail ile normalleşmeye gidenlerin Filistin halkı tarafından affedilmeyeceğini vurguladı.

Filistin yönetimine de İsrail'i tanımaktan vazgeçme çağrısında bulunan Heniyye, İsrail'le normalleşmeye giden bazı Arap ülkelerinin bunu gerekçe olarak öne sürdüğünü belirterek, Ramallah yönetimini İsrail'le tüm alanlardaki iş birliğini bitirmeye davet etti.

Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da 10 günden fazla süredir Filistinli mülteciler ve Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.

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