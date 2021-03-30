Hamas lideri Heniyye: Geri dönüş hakkı, vazgeçilmeyecek kutsal bir haktır

Filistin Toprak Günü'nün 45. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Heniyye, "Bu kara gün, Filistin halkının anısında ölümsüzleşen bir gündür." ifadelerini kullandı.

Heniyye, İsrail'in 1976 yılında işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan değerli bir bölgede kontrol sağlamaya ve yerleşim kurmaya çalıştığını ve buna karşılık "halkın doğrudan direniş gösterdiğini" hatırlattı.

"Vatanımıza bağlılığımız ve geri dönüş hakkı, vazgeçilmeyecek kutsal bir haktır." diyen Heniyye, "1948 yılından bu yana işgal altındaki Filistin halkına özellikle selamlarımı gönderiyorum. Onlarla savaşımız ve kaderimiz birdir. Filistin halkı, Allah'ın izniyle Filistin topraklarında siyasi varlığına, topraklarına ve devletine sahip olacaktır." diye konuştu.

Hamas lideri, Filistin halkının Toprak Günü'nü her yıl andığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gün, toprağın bizimle işgal güçleri arasındaki çatışmanın odağında olduğunu gösteriyor. Kutsal Filistin toprağının işgal edilmesinden bu yana halk, malını ve canını, toprağını ve vatanını korumaya, ilhak ve yerleşim planlarına karşı durmaya adadı. Toprak Günü; Kudüs'te, Gazze'de, Batı Şeria'da, sürgünde ve diasporadaki tüm Filistinlilerin birleştiği bir gündür."

TOPRAK GÜNÜ

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.