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12 Eylül 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 17:00:00

Hamas: İsrail, Gazze'yi bombalayarak iç krizlerini ihraç etmeye çalışıyor

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'in yaşadığı iç krizleri askeri tırmandırma ve Gazze Şeridi'ni bombalayarak ihraç etmeye çalıştığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail özellikle son Kudüs Kılıcı Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından içeride yaşadığı krizi, Gazze'ye yönelik hava saldırıları düzenleyerek Yahudileştirme ve yerleşim birimleri projelerini artırarak ihraç etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının İsrail'in güvenlik sisteminin çöktüğüne işaret ettiğini belirten Berhum, "Filistin halkı, tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen, işgale karşı güçlü ve sürekli bir çatışma halindedir. Bu, İsrail'e şok etkisi yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Berhum, İsrail'in "suçlarına karşılık olarak direniş tarafından zorla dayatılan angajman kurallarını değiştirmeyi başaramayacağını", Filistin direnişinin, yaşanabilecek sürekli bir savaş durumu içinde sahayı yönetmeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Etiketler : hamas israil gazze işgalci filistinli
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