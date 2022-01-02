Hamas: İsrail Gazze'ye saldırarak suç dosyasını kabartıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kasım, İsrail'in bölgedeki bazı noktalar ile tarım arazilerini vurduğunu ifade ederek, saldırıyı püskürten direniş gruplarından övgüyle söz etti.

İsrail'in siciline yeni bir suç daha eklediğini vurgulayan Kasım, Filistin direnişinin, "halkı savunma ve kutsal mekanları özgürleştirme görevini yerine getirmeye devam edeceğini" kaydetti.

Hamaslı yönetici Kasım, Filistin özgürleşinceye ve halkı da topraklarına yeniden dönene kadar silahlı direnişin sürdürüleceğini aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, sabahın ilk saatlerinde Gazze'ye yönelik hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu. Görgü tanıkları uçakların, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine art arda 10 saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail ordusu söz konusu saldırının Gazze'den dün atıldığı ve Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü iddia edilen 2 rokete karşılık gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.