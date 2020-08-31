  • BIST
    1078.61
  • Dolar
    7,3533
  • Euro
    8,7664
  • Altın
    464,7320
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uluslararası Adalet Divanı'nda Katar ve BAE arasındaki davanın duruşmaları başladı
Türkiye'de bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı
ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi ilk antrenmana katılmadı
Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı
Hamas: Gazze'de ateşkese varıldı
Hemşireye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
THY ile Hava İş Sendikası arasında protokol imzalandı
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Doğu Akdeniz'de yeni Oruç Reis kararı: Navtex 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Şiar'ın annesinden kan donduran sözler: Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldü ...
Apartmanın zemin katından yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi
Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez
İzmir'de yasak dinlemeyen magandalar 5 yaşındaki Neriman'ı silahla yaraladı
Irak, Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim'e kadar askıya aldı
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı
İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında
Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını e ...
Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Düşük işsizlik oranı tek başına faiz artırımı için yeterli değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:18:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:18:00

Hamas: Gazze'de ateşkese varıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas Hareketi, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu. Anlaşmanın, Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, iki sınır kapısının açılması ve avlanma yasağının kaldırılmasını öngördüğü öne sürüldü.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail ile ateşkese varıldığını ifade etti.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür eden Sinvar, Gazze'nin İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini kaydetti.

İsrail Kanal 13 Televizyonu ise Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, "Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki avlanma yasağının kaldırılmasını" içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrail merkezli Walla internet sitesi ise ismini vermediği İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas ile ateşkese varıldığını doğruladı.

İmadi dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana İsrail ve Gazze'de taraflar arasında ateşkese varılması için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER