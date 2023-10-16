Hamas duyurdu: İsrail Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısını vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 10. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

Mısır Merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı bombaladığı ana dair görüntüler yayımladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de de vurmuştu.

İŞTE BÖLGEDEN SON GELİŞMELER...

GAZZE'DE BİNDEN FAZLA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

22:08 Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var" dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

21:03 BM: (İsrail saldırıları nedeniyle) Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı.

20:38 İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

20:37 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirdi.

20:36 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.

20:07 Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

20:06 İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda ve Lübnan sınırında öldürülen aralarında subayların da olduğu 8 askerinin daha ismini paylaştı.

19:36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

19:35 Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

19:33 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki Yahudi toplumunun güvenliği için ek 3 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon lira), Filistinlilere yönelik insani yardımlara da ek 10 milyon sterlin (yaklaşık 340 milyon lira) destek sağlayacaklarını duyurdu.

19:24 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.

19:20 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında konuştu.

19:09 Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

19:05 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını bombaladı.

19:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına acil insani yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti.

19:04 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

18:54 Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale, Filistin halkının gasbedilmiş hakları için yürüttüğü mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

18:36 Beyaz Saray, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutlu olduklarını bildirdi.

18:34 Mısır, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere 21 Ekim'de düzenlenecek toplantıya Katar ve Kuveyt'i davet etti.

18:29 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kuşatma veya yerinden etme yoluyla toplu cezalandırmaya maruz bırakılmasını reddettiklerini söyledi.

18:27 Filistinli aktivistler "#EmphatizeWithGaza" başlık etiketiyle X sosyal medya platformunda Gazzeli sivillere destek kampanyası başlatacak.

18:23 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sakinlerinden güneye doğru gitmelerini isterken "ters yönde bir göç hareketi" görüldü, Filistinliler kuzey bölgelerine geri dönmeye başladı.

18:15 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gerilimi ele aldı.

18:14 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail-Filistin çatışmasını "kesin olarak çözmenin tek yolunun" iki devletli çözüm olduğunu ifade ederek, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar onuncu gününe girerken, iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail'in bu konudaki açıklamalarını yalanladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bulunan Kfar Aza beldesinde toplanan bir grup İsrail askerini havan topuyla vurduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için yapılan müzakereleri desteklemek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini belirtti.

15:40 Ürdün İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi konusunda uyardı.

15:39 Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde halkın temiz su bulamadığını duyurdu

14.58 Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti.

14:40 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldürüldü

14.20 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

13.27 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti

12:28 Mısır Kızılayı: Yardım tırları Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ariş'ten Refah'a gönderildi

12:26 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, enkaz altında binden fazla cesedin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı

11:59 İsrail Enerji Bakanı: "Ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşıyım"

11:35 BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz

11:31 İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor

11.17 İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların uyarı ve tepkilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken bölgedeki hastanelere tahliye baskılarının ve saldırılarının yanı sıra su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarda kesintilerine devam ediyor.

10:08 İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.

08.14 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

04.59 Filistin Sivil Savunması, Gazze'de binden fazla kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı

İSRAİL GAZZE'YE GİREN KAMYONLARA SALDIRMAMA TAAHHÜDÜNDE BULUNMADI

04.57 Washington Post'a göre, İsrail Gazze'ye giren kamyonlara saldırmama taahhüdünde bulunmadı.

İsrail'in yardım kamyonlarını denetlemesine izin verilmesi için müzakereler sürüyor.

REFAH SINIR KAPISI SAAT 9:00'DA AÇILACAK

04.55 ABD Basını: Refah Sınır Kapısı, Gazze'yi terk edecek yabancı uyruklular ve insani yardımların geçişi için bugün saat 9:00'da açılacak.

İSRAİL: GAZZE'DE 600 BİN FİLİSTİNLİ KUZEYDEN GÜNEYE GEÇTİ

01.55 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

UNRWA: GAZZE'DEKİ OKUL VE BİNALARIMIZDA 400 BİN KİŞİ KALIYOR

01.24 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.