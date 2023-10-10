Aşkelon'da patlama sesleri

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10 Ekim 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 17:08:00

Hamas, Aşkelon'u bombalıyor! İsrail'e saat 17'ye kadar süre vermişlerdi

Kaynak: TRT Haber

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Hamas'ın İsrail'e verdiği süre 17.00 itibarıyla doldu. Hamas, Aşkelon'u füze yağmuruna tuttu. 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameraman Uğur Tüney, Hamas'ın füze saldırısını canlı yayında izleyicilere aktardı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aşkelon kenti sakinlerine çağrıda bulunmuştu.

Ebu Ubeyde, Aşkelon sakinlerine bölgeyi saat 17.00'ye kadar terk etmelerini söylemişti.

Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'de düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.

Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı.

Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı alarmı İsrail tarafında çalmaya başladı.

Etiketler : israil hamas gazze aşkelon bomba
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