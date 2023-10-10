Aşkelon'da patlama sesleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aşkelon kenti sakinlerine çağrıda bulunmuştu.

Ebu Ubeyde, Aşkelon sakinlerine bölgeyi saat 17.00'ye kadar terk etmelerini söylemişti.

Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'de düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.

Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı.

Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı alarmı İsrail tarafında çalmaya başladı.

#SONDAKİKA Hamas, Aşkelon'u füze yağmuruna tutuyor. Örgüt, İsraillilere saat 17'ye kadar süre vermişti. Aşkelon'dan son durumu 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ( @ilaydaaycicekk ) ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney ( @ugurtuney ), aktarıyor. pic.twitter.com/QUgKgYt6BW

#SONDAKİKA Füzelerden biri Aşkelon'a isabet etti. Hamas, füze yağmuru başlatacağını söylemişti. Aşkelon'dan son durumu 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek (@ilaydaaycicekk) ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney (@ugurtuney), aktarıyor. pic.twitter.com/2KzrldyqJX