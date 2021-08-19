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19 Ağustos 2021 Perşembe 09:13:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 09:13:00

Haiti'deki 7,2'lik depremde can kaybı sayısı 2 bin 189'a yükseldi

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Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 2 bin 189'a yükselirken yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğu açıklandı.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 189'a çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

Etiketler : Haiti Başbakanı Ariel Henry haiti deprem can kaybı
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