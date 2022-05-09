VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu
Çin, Tiencou-4 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı
Bakan Çavuşoğlu Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan konut alımında yeni müjde
Başkent barajları 1 yıllık suyu garantiledi
Haiti'ye giden yolcu otobüsü kaçırıldı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Günü mesajı
Kabine toplantısı 16.55'te başladı
Filistin: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü
Dünya Bankası: Filistin ekonomisi biriken borç ve azalan hibeler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya
Selçuk, kışlanın yolunu tutacak
‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü
Hayranlarını korkuttu
Böyle olur 100'üncü yaş kutlaması!
Yaren leyleğin yavru bekleyişi
Onun 'Huzur'u bir başka
Kimsesiz çocukların sesi
Üniversite hayalini 54'ünde gerçekleştirdi
Sosyal medya uzmanları uyardı: Bu paylaşımları hemen silin!
"Fırsatçıları görüyoruz"
Bakan Varank, uçaktan paylaştı
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Elon Musk'tan "nüfus" uyarısı: Japonya er geç yok olacak
Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor
09 Mayıs 2022 Pazartesi 23:48:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 23:48:00

Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda" dedi.

KAÇIRMA NEDENİNİN FİDYE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. Yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Takip ediyoruz" dedi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, HAİTİ DIŞİŞLERİ BAKANI GENEUS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili telefonda görüştü.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Haiti
Yaşını hep erken kutlamış

Yaşını hep erken kutlamış
Yarım kalan aşklar için

Yarım kalan aşklar için
Annesiz ilk bayram

Annesiz ilk bayram
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
İki gözü de süper görüyor

İki gözü de süper görüyor
Sanatta farkındalık

Sanatta farkındalık
Eleştirmek yerine kendinize bakın!

Eleştirmek yerine kendinize bakın!
ABD için gün sayıyor

ABD için gün sayıyor
Stüdyodan çıkasım gelmiyor

Stüdyodan çıkasım gelmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER