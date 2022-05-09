Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda" dedi.

KAÇIRMA NEDENİNİN FİDYE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. Yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Takip ediyoruz" dedi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, HAİTİ DIŞİŞLERİ BAKANI GENEUS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili telefonda görüştü.