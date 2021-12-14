Haiti'de akaryakıt taşıya kamyon patladı: 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonrasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti. Halk, sokağa dökülen benzini kovalara doldurdu.

Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı. Joseph, patlamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Halkın ciddi bir yakıt krizi ve artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti. Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için üzüntü verici olduğunu kaydetti.