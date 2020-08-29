Hafter'e bir darbe de ABD'den: ABD hukuk devletinin yanındadır
Kaynak: DHA
ABD'nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür etti. Açıklamada “ABD hukuk devletinden yanadır” açıklaması yapıldı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ABD'den geldi.
ABD’nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, “ABD hukuk devletinden yanadır” ifadelerini kullandı.
- Çin'de restoran binası çöktü en az 13 kişi hayatını kaybetti
- Koronada tespit vaka sayısı dünya genelinde 25 milyona yaklaştı
- ABD'den Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır
- Darbeci Hafter'i zora sokan gelişmeler: İttifakı çökebilir
- Yunanistan muhalefet partisinden Türkiye çıkışı: Erdoğan'ı yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü
- Yunanistan muhalefet partisi Mera25'ten dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması: Yaz gecesi rüyası